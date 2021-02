Il sindaco di San Marcellino Anacleto Colombiano ha deciso di chiudere tutte le scuole , la decisione è avvenuta dopo le diverse segnalazioni di positività al tampone.

Non ci saranno quindi lezioni in presenza a scuola almeno fino al 1 marzo, ovviamente la riapertura poi verrà decisa in base alla situazione che speriamo possa tornare alla normalità.