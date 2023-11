Scuole Comunali senza riscaldamento . Pasquale Napoletano F.D.I.: “Giunta Marino Parole Parole Parole”

Riceviamo e pubblichiamo nota stampa del Consigliere Comunale di Fratelli D’ Italia Pasquale Napoletano

“Ogni anno, sempre la stessa storia, una storia che si ripete all’infinito. Riscaldamento che non funziona nelle scuole comunali: all’ultimo momento, in emergenza continua, il via a una manutenzione che dovrebbe essere stata programmata per tempo e svolta non quando crea disagio a centinaia di alunni e loro familiari. Locali scolastici non verificati, che anch’essi necessitano di manutenzione. Una sciatteria indiscriminata, l’assenza di una minima strategia di intervento, avendo rinunciato pure ad utilizzare i fondi Pnrr per, finalmente, una nuova cittadella scolastica in zone esterne a quelle più quotidianamente trafficate. Questo, lo specchio dell’amministrazione Marino e della sua giunta: parole, parole e soltanto parole. Una canzone cantata male e che più male fa ai casertani”