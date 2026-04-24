Vertenza Jabil. Licenziamenti politici e repressione

Il licenziamento di Saverio Spena rappresenta un fatto gravissimo e inaccettabile. Non siamo di fronte a un

semplice provvedimento disciplinare, ma a un atto politico mirato a colpire una voce scomoda, un lavoratore

che ha avuto il coraggio di esprimere dissenso e di opporsi a scelte ritenute dannose per il futuro dello

stabilimento e del territorio.

Saverio Spena è stato punito per aver contestato apertamente la cessione dello stabilimento, una decisione

rigettata da tutti i lavoratori ma portata avanti comunque, ignorando le istanze di chi quotidianamente vive

quella realtà produttiva. Colpire lui significa lanciare un messaggio chiaro: chi alza la testa, chi non si piega,

viene isolato e allontanato.

Questo provvedimento non è un caso isolato. Insieme a Saverio Spena, anche altri lavoratori, come

Pasquale Zeno e Michele Madonna, sono stati oggetto di misure pesanti. A ciò si aggiunge un clima

sempre più preoccupante fatto di numerose contestazioni disciplinari indirizzate in modo mirato a iscritti e

rappresentanti della USB. Un vero e proprio accanimento che punta a indebolire l’organizzazione sindacale e

a colpire chi esercita legittimamente il proprio diritto di difesa, anche nelle sedi legali.

È necessario inoltre sottolineare un dato allarmante: la nuova proprietà, in soli nove mesi, ha già licenziato

tre lavoratori, tutti rappresentanti della USB, e ha avviato decine e decine di contestazioni disciplinari contro

chi ha impugnato la cessione dello stabilimento. Un quadro che evidenzia con chiarezza una strategia

repressiva e mirata.

A questo punto è inevitabile una domanda: cosa aspetta Confindustria Caserta a pretendere le dimissioni

di Stellato, responsabile diretto di questi licenziamenti, anche dal suo ruolo di vicepresidente? Di fronte a

fatti così gravi, il silenzio e l’inerzia diventano corresponsabilità.

Siamo di fronte a un attacco frontale ai diritti, alla dignità e alla libertà dei lavoratori. Un tentativo evidente

di spegnere il dissenso attraverso la paura, di imporre il silenzio attraverso i licenziamenti, di cancellare la

rappresentanza sindacale attraverso la repressione. Questo disegno va respinto con forza.

La USB Industria Campania denuncia con determinazione quanto sta accadendo e ribadisce il proprio

sostegno a Saverio Spena e a tutti i lavoratori colpiti da questi provvedimenti. La mobilitazione continuerà

senza arretrare di un passo, perché il diritto al lavoro, alla dignità e alla libertà non si negoziano.

Nelle prossime ore comunicheremo le iniziative che metteremo in campo contro questo licenziamento e

contro tutti gli altri provvedimenti repressivi, oltre ad avviare un’azione di informazione per rendere

l’opinione pubblica pienamente consapevole di quanto sta accadendo nella vertenza.

SIAMO TUTTI SAVERIO, PASQUALE, MICHELE: TOCCA UNO, TOCCA TUTTI. NON CI FERMERETE: LICENZIATECI TUTTI, NON CI FARETE TACERE.