Secondo weekend di eventi all’A1Expò tra wedding, défilé ed aperitivi culturali

Da venerdì 26 a domenica 28 gennaio, al Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud, si terrà il secondo ed ultimo weekend della decima edizione di Caserta Bridal Couture, in contemporanea con Maestri in Fiera – Mostra dell’Artigianato che creerà l’occasione propizia per vedere all’opera gli artigiani e le loro creazioni dal vivo e CeArte – Mostra d’Arte Contemporanea con l’esposizione delle opere degli artisti delle gallerie presenti.

Una tre giorni ricca di emozioni ed appuntamenti dove gli espositori di Caserta Bridal Couture presenti in fiera saranno a disposizione delle future coppie di sposi attraverso i loro servizi aziendali e consigli.

Dopo il successo nella scorsa edizione, venerdì 26 torna, al Caserta Bridal Couture, il Glamour Show, ideato ed organizzato dal direttore artistico Michele Trasparente in collaborazione con Luxury Model Agency per una sfilata collettiva dove calcheranno la passerella dell’A1Expò diversi brand, tra questi Jariel di Gabriele Bonomo con i suoi abiti da sposa e cerimonia.

Sabato 27 alle ore 17:00, tutti i cultori dell’arte saranno chiamati a raccolta per il primo aperitivo culturale tra le opere esposte a CeArte, in presenza degli autori rappresentati dalle rispettive gallerie ed alcuni artisti emergenti.

Per il secondo sabato di Caserta Bridal Couture, largo alle emozioni ed allo stile con i modellini della Vip Agency di Maurizio Cirillo. “I Sogni Son Desideri”, è il titolo di una serata che celebrerà la moda bambini, attraverso una collettiva di grande tendenza e tenerezza.

L’ultima domenica di Caserta Bridal Couture, sarà una giornata dedicata all’amore ed alla passione, motivi per i quali il défilé di chiusura sarà affidato alle mani giovani ma esperte di Mattia Pisano. Arte, estro e trasgressione per una conclusione di straordinario impatto emotivo e sensoriale.