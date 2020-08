Sequestrata piscina abusiva : denunciato il titolare ( LE FOTO)

Siamo in pieno ferragosto, molti cittadini approfittano per aprire cantieri edili per avviare costruzioni che in alcuni casi a seguito di accertamenti risultano essere prive delle dovute autorizzazioni, i cosidetti colpi di mano. Non si ferma il lavoro della Polizia Locale di Portico di Caserta diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, avviate numerose attività di controllo e monitoraggio del territorio finalizzate a reprimere e contrastare vari fenomeni tra cui il controllo del fenomeno della TERRA DEI FUOCHI ed il fenomeno del cosidetto “ MATTONE SELVAGGIO”, gli uomini della Polizia Locale diretti personalmente dal Comandante Piricelli hanno avviato controlli serrati per tutelare la salute dei cittadini .

Dai controlli effettuati sul territorio in una zona ad alto tasso abitativo è stata sequestrata, in fase di realizzazione, una piscina con fondazione in cemento armato e pareti laterali armate non ancora gettate, il tutto in dispregio alle normative in materia urbanistica ed edilizia DPR 380 del 2001 e priva delle autorizzazioni sismiche, per tali motivi l’area è stata posto sotto sequestro di Polizia Giudiziaria denunciato all’Autorità Giudiziaria il titolare . Il monitoraggio del territorio finalizzato a prevenire e reprimere gli abusi continua anche in altri settori .