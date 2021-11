Sequestro di autocarro per trasporto rifiuti

I militari facenti parte di quella che è la stazione Carabinieri Forestale di Castel Volturno (CE), provincia di Caserta, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati ambientali in comune di Villa Literno (CE), hanno notato a distanza un autocarro di colore bianco, nel cui cassone erano trasportati rifiuti provenienti da demolizioni e disfacimenti edilizi, dirigersi in una zona isolata imboccando uno stradello di campagna nei pressi di Via San Sossio.

I predetti militari ritenendo la situazione alquanto sospetta hanno provveduto ad imboccare lo stesso stradello interpoderale, dove, dopo aver percorso alcune centinaia di metri, hanno colto in flagranza di reato le due persone che a bordo dello stesso che avevano provveduto a ribaltare il contenuto del cassone lungo la strada.

A seguito di alcune verifiche, effettuata da parte dei carabinieri della stazione di C. Volturno, l’autocarro è risultato peraltro sprovvisto della prescritta iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali abilitante al trasporto dei rifiuti.

Pertanto, i predetti militari hanno provveduto immediatamente a sottoporre a sequestro giudiziario l’autocarro ed il cumulo di rifiuti illecitamente smaltiti .