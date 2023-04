Serata di musica e buon cibo a Palazzo Paterno’. Musica e voce di due grandi artisti: Ciro Manna & Walter Ricci

Caserta. Grande serata di musica e divertimento quella che la Diva’s Artist Management Event di cui è Presidente Maria Concetta Carusone ha organizzato per venerdi’ 28 aprile a Palazzo Paterno’ sito in Via San Carlo n. 142. Si tratta di una cena spettacolo nel corso della quale si esibiranno due grandi artisti , il chitarrista Ciro Manna e il cantante Walter Ricci. Nella splendida cornice dello storico e suggestivo Palazzo Paterno’ vi sarà un’ alternanza continua fra musica e buon cibo che renderanno la serata unica e indimenticabile. Per l’ occasione lo chef ha scelto un menu’ delicato, esaudiente per ogni palato .

Si comincerà’ con un aperitivo composto da un calice di prosecco che accompagnerà un quadrotto di Gateau di patate. Per primo piatto ,paccheri alla siciliana con provola di Agerola, melenzane e pomodorini . Per secondo, brasato di maialino nero casertano con contorno di patate. Una raffinata delizia a limone completerà il menu’ che ovviamente prevede vino de ” La cantina palazzo paterno’” ( una bottiglia ogni due persone).

Il costo della cena-spettacolo è di solo 30 Euro a persona -tutto incluso e si accede solo previo prenotazione da effettuare entro il 27 aprile al n. 3207504026.