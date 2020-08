Serie B senza un Derby campano

Sarà una serie B molto strana quella della prossima stagione. Non tanto perché abbiamo ancora negli occhi la festa della Spezia per la promozione in B, ma in quanto dopo tanti anni in serie B non ci sarà neanche un derby campano. Sarà comunque divertente assistere ai derby tra Cosenza e Reggina e tanto altro ancora. Unica campana in questa stagione di B sarà la Salernitana che in mattina ha diramato la lista dei convocati per il ritiro.

Lista convocati ritiro Salernitana:

PORTIERI: De Matteis, Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Casasola, Galeotafiore, Guzzo, Kalombo, Karo, Lopez, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Cicerelli, Di Tacchio, Del Regno, Iannone, Iannoni, Maistro, Martorelli, Orlando;

ATTACCANTI: Cernigoi, Djuric, Giannetti, Gondo, Riosa.