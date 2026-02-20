È stato rintracciato e arrestato nella mattinata odierna a Sessa Aurunca un 34enne destinatario di un ordine di espiazione di pena in regime di detenzione domiciliare.

Il provvedimento, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Bologna, riguarda una condanna definitiva a un anno e otto mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, reato commesso nel 2023 nel territorio bolognese ai danni dell’ex coniuge.

I militari della locale Stazione Carabinieri hanno individuato l’uomo e lo hanno condotto in caserma per le formalità di rito. Al termine delle procedure, è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove sconterà la pena ai domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Un provvedimento che chiude l’iter giudiziario per una vicenda di violenza domestica che aveva portato alla condanna definitiva dell’uomo.