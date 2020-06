Sessa Aurunca: il Vandalo di Monte Ofelio colpisce ancora

SESSA AURUNCA – Monte Ofelio è un quartiere residenziale di Sessa Aurunca situato in una depressione collinare interna di Sessa Aurunca, nella zona alta della città, luogo non certamente agevole per passaggio e parcheggio.

Ed ecco nascere piccole tensioni e forme di Giustizia sommaria nei confronti delle auto in sosta. Da qualche tempo vaga nei momenti di solitudine.

Il temuto “Vandalo di Monte Ofelio” personaggio inquietante che si diletta a graffiare e sfregiare le auto situate lungo il percorso. L’allarme giunge da alcuni residenti e semplici frequentatori, i quali si sono trovati la propria auto rigata nel peggior modo possibile con danni a dir poco esosi. È caccia all’autore delle misteriose cattiverie alle innocenti vetture in sosta.