SESSA AURUNCA – Polizia municipale multa una turista che faceva il bagno e prendeva il sole

SESSA AURUNCA – Riceviamo e pubblichiamo: “Nella mattinata odierna gli uomini della polizia municipale diretti dal comandante Emerito, hanno effettuato 66 controlli per l’osservanza delle norme in materia di contenimento del COVID-19. L’attività ha consentito di accertare violazioni alla normativa che sono state sanzionate dai solerti agenti di polizia municipale.

Il bilancio della giornata odierna è di due sanzioni amministrative a Baia DOMIZIA, una inflitta a carico di un operatore balneare intento, in periodo di divieto, in attività di pulizia dell’arenile in concessione e l’altra a carico di una turista, che non ha resistito, con la giornata assolata, alla tentazione di una “tintarella”.

I trasgressori dovranno pagare una sanzione amministrativa pari ad oltre 300,00 euro, oltre la segnalazione al dipartimento di prevenzione collettiva, che attiverà il provvedimento accessorio dell’isolamento domiciliare per 14 giorni, previsto per legge. Tutto il territorio è presidiato costantemente.

Infatti nella giornata di oggi, si é registrato un ulteriore provvedimento sanzionatorio a carico di una cittadina di Corigliano. L’intensa attività è tesa a non vanificare lo sforzo sin qui profuso dalla popolazione. L’isolamento ed il distanziamento sociale rimangono le uniche armi per arginare la propagazione del virus, e la Polizia Municipale e le altre forze dell’ordine sono attente e costantemente impiegate nel monitoraggio del territorio.