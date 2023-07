SETTANTACINQUESIMA EDIZIONE DEL RADUNO SPECIALISTI DELL’AERONAUTICA MILITARE – A CASERTA

Di Lucia Sforza

Il prossimo 1 ottobre 2023 si festeggeranno i 75 anni trascorsi dalla fondazione della “Scuola Specialisti” dell’Associazione Arma Aeronautica Militare ,nella città di Caserta , di cui si sta già festeggiando il centenario.

Una storia che parte nel non poco lontano 1 ottobre 1926 che accolse – nel Palazzo Reale – l’allora Regia Accademia Aeronautica, dopo appena 3 anni dalla costituzione dell’Aeronautica Militare come Forza Armata autonoma , dopo di ché nel disastroso 1948 – anno della seconda guerra mondiale – quando gli eventi bellici distrussero le scuole di Capua e Capodichino , si iniziò ad avvertire la necessità di allenare gli specialisti del mezzo aereo, fu quindi ricostruita l’Accademia dell’Aereonautica Militare.

“A Caserta , città di Aviatori , in memoria dei suoi caduti dell’Aeronautica Militare per difendere l’Italia e i suoi cieli” : da sempre questo stato il motto che lega il rapporto tra gli specialisti della forza armata che affrontano il periodo della formazione in Accademia.

L’evento prenderà piede dal 29 al 1 ottobre , dove l’ambito tecnico –scientifico con stand espositivi , per far conoscere alla gente le nuove tecnologie come la presentazione della riproduzione del velivolo G-12 “Aula Volante” , un simulatore di volo, un mockup di velivolo AM , e con un emozionante concerto della Fanfara del Comando Scuole /3 .

Infine si assisterà alla sfilata dei radunisti su Corso Trieste e la cerimonia per il gran finale alla scuola e alla città .