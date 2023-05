Settembre al Borgo, presentazione al Comune di Caserta

Caserta – Il prossimo “Settembre al Borgo” sarà diretto ancora una volta dal maestro Enzo Avitabile. Il grande musicista napoletano stamani ha fatto visita al Sindaco di Caserta, Carlo Marino, con il quale ha discusso delle idee e dei progetti da mettere in campo per la prossima edizione della rassegna. In Sala Giunta, oltre al Sindaco Marino e al maestro Avitabile, erano presenti anche il Vicesindaco e Assessore agli Eventi, Emiliano Casale, l’Assessore alla Cultura, Enzo Battarra, le consigliere comunali Daniela Dello Buono e Roberta Greco. La manifestazione prevederà spettacoli di grande qualità, tutti gratuiti.

“Il maestro Avitabile – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – ha lavorato benissimo nelle scorse edizioni ed è la settima volta che lo abbiamo voluto alla direzione di ‘Settembre al Borgo’. Con lui si è sviluppato un solido rapporto negli anni e le sue straordinarie qualità artistiche sono un punto di forza per la nostra storica manifestazione. Quest’anno, poi, per la prima volta abbiamo nominato già a maggio il Direttore di questo grande evento e abbiamo tutto il tempo per programmare le restanti iniziative che ruotano attorno al ‘Settembre al Borgo’. È una novità di fondamentale importanza”.

Sul largo anticipo con cui ci si è mossi quest’anno si è soffermato il Vicesindaco e Assessore agli Eventi, Emiliano Casale: “Siamo partiti prima – ha dichiarato – e già nel mese di giugno saremo in grado di presentare il programma. In tal modo, gli albergatori, i ristoratori e, più in generale, gli operatori turistici potranno proporre il cosiddetto ‘Pacchetto Settembre al Borgo’. Eventi di livello così importante rappresentano uno strumento fondamentale di sviluppo e di crescita per la nostra città”.

“Per questa edizione – ha aggiunto l’Assessore alla Cultura, Enzo Battarra – auspichiamo una maggiore presenza di eventi legati al teatro. Un’altra idea alla quale lavoreremo sarà quella relativa all’organizzazione di una o più iniziative legate alla memoria di Luigi Vanvitelli. Un omaggio doveroso nei confronti di un genio, che ha scritto la storia della nostra città