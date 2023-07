Settimana dello sport a S. Felice a Cancello

A San Felice a Cancello dal 10 al 16 Luglio 2023 si svolgerà la prima edizione della “Settimana dello Sport”. La manifestazione, fortemente voluta dall’Associazione Culturale “San Felice a Cancello al Centro“, e stata resa possibile grazie alla collaborazione del Comitato Provinciale Unicef e al supporto dell’Amministrazione Comunale.

“L’iniziativa – spiega la presidente Mena Forcella – ha come obiettivo la promozione della cultura dello sport all’interno della nostra comunità. Un evento attraverso il quale vogliamo incoraggiare le persone a scoprire nuove passioni, a costruire amicizie durature, a rafforzare lo spirito di squadra. Un’occasione ideale per mettere alla prova le capacità di ciascuno e trascorrere momenti piacevoli in un ambiente che sia di incoraggiamento reciproco. Ringrazio tutte le volontarie e i volontari dell’associazione e quanti con il loro impegno hanno reso possibile tutto questo”.

I tornei si terranno nella centralissima Piazza Giovanni XXIII e includeranno diverse discipline come Calcio, Tennis, Beach Volley, Biliardino, Ping Pong e Bocce. Sarà sicuramente un’occasione per divertirsi e mettere alla prova le proprie abilità sportive

Per partecipare, le iscrizioni possono essere effettuate presso la sede dell’associazione entro l’8 Luglio. Assicuratevi di registrarvi in tempo per assicurarvi un posto nei tornei desiderati.