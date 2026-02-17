Si butta nel fiume durante il Carnevale.

Dalle ore 19:00 di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono impegnati nelle ricerche di un uomo visto lanciarsi nel fiume Volturno dal Ponte Romano, nel comune di Capua.

Allertati da automobilisti e passanti che hanno assistito alla scena, i Vigili del Fuoco sono intervenuti con una squadra dalla sede centrale, il nucleo sommozzatori proveniente da Napoli, il nucleo S.A.P.R. con i droni per le ricerche dall’alto e una colonna fari a supporto delle operazioni.