Si ferma la raccolta rifiuti in città per un nuovo stato di agitazione.

Maddaloni. Ieri, in occasione della Festa dei lavoratori, è ripartito lo stato di agitazione dei lavoratori addetti alla raccolta rifiuti in città. 2 ore di assemblea a cui ha seguito la decisione di un nuovo sciopero a partire da lunedì 3 maggio e non si sa fino a quando. Ua storia infinita questa tra Buttol, comune ed operatori ecologici, che non trova risoluzioni da oltre un anno. Alle rivendicazioni dei lavoratori corrispondono, ogni volta, le promesse mancate della ditta il continuo protrarsi di una situazione ormai insostenibile. Ticket mensa, abbigliamento da lavoro a norma, mezzi di trasporto di rifiuti malconci che perdono percolato e tanto altro ancora è fermo sul tavolo da troppo tempo. Unica arma rimane lo sciopero che, ahinoi, coinciderà anche con il primo caldo. E già da ieri Maddaloni era piena di rifiuti non raccolti.