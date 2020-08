Si teme la caduta di un albero a via Pomerio a Capua

CAPUA – I cittadini capuani lamentano la pericolosità della vegetazione che sta prendendo il sopravvento per tutta la città. I cittadini temono che la caduta di un albero possa danneggiare non solo le strutture circostanti ma anche i pedoni che transitano sulle strade. A generare tanta apprensione è l’albero in via Pomerio che è inclinato verso la strada. L’appello dei cittadini è rivolto alle amministrazioni al fine di rimuovere ogni ostacolo possibile che possa minacciare la collettività di Capua.