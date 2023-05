SICUREZZA E VIABILITA’, SINERGIA TRA “CENTRO CAMPANIA” E PREFETTURA

Sicurezza, viabilità, occupazione: sono questi i temi trattati nell’incontro che si

è svolto al Centro Commerciale Campania con il Prefetto di Caserta, S.E.

Giuseppe Cataldo. Un tavolo di lavoro per rafforzare la sinergia tra pubblico e

privato anche tramite azioni di monitoraggio specifiche. Al vertice che si è

tenuto nella struttura di Marcianise, in provincia di Caserta, hanno partecipato

anche il commissario prefettizio del Comune di Marcianise, viceprefetto Ciro

Silvestro, il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Manuel

Scarso, il dirigente del commissariato di polizia di Marcianise Valerio Consoli,

il comandante della Guardia di finanza di Caserta, colonnello Giuseppe

Furciniti, il capitano Lucio Pellegrino, comandante della Compagnia dei

carabinieri di Marcianise, e la presidente del Consorzio Asi Raffaela Pignetti.

Ad accoglierli i vertici del Centro commerciale Campania, con l’Head of

country di Klépierre Management Italia, dottor Luis Pires, l’asset director,

dottor Rodrigo De Bergia, e la direttrice Laura Puoti, unitamente al

maresciallo Pasquale Vigilante, responsabile della sicurezza.

.

E’ stata Laura Puoti a illustrare i dati relativi alle operazioni effettuate dal

Centro Campania in tema di sicurezza e di viabilità, proponendo anche

potenziali interventi migliorativi. “Per la nostra azienda la sicurezza è sempre

stata un tema prioritario, la sinergia con le forze dell’ordine è totale e siamo

pronti a nuovi incontri per rafforzare la collaborazione”, ha sottolineato nel

corso dell’intervento.

Al Prefetto sono state prospettate delle possibili soluzioni per cercare di

ridurre al minimo i disagi ed i rallentamenti della viabilità locale. “Oltre

all’importante intervento in corso sulla Strada delle Batterie a Marcianise, che

rappresenta una concreta possibilità per alleggerire il traffico della zona,

riapriremo il tavolo istituzionale per l’ampliamento dell’uscita del casello di

Caserta Sud e la conseguente viabilità verso l’area industriale e

commerciale”, ha riferito la presidente del Consorzio Asi Caserta Raffaela

Pignetti.

Il Prefetto Castaldo ha garantito il suo impegno: “Nell'ambito delle visite che

sto effettuando presso le principali realtà economiche presenti in provincia,

questa giornata dedicata al Centro Campania è una opportunità per un

confronto sui temi dei grandi attrattori commerciali. Da parte mia e della

Prefettura c’è la piena disponibilità a lavorare in sinergia per contribuire a

migliorare sicurezza e viabilità nell’area – ha detto nel corso dell’incontro -.

Bisogna lavorare insieme per favorire le condizioni di sicurezza, attraverso

tavoli di lavoro periodici, e sviluppare soluzioni anche infrastrutturali

adeguate”.

“Il Centro Campania insieme alla Reggia di Caserta rappresenta il luogo di

maggiore affluenza della nostra provincia, da parte mia e della Prefettura c’è

la piena sinergia a contribuire a migliorare sicurezza e viabilità nella zona –

ha detto nel corso dell’incontro -. Possiamo ipotizzare un collegamento diretto

con la sala operativa delle forze dell’ordine, bisogna lavorare insieme per

favorire le condizioni di sicurezza, attraverso tavoli di lavoro periodici e

vedere a livello giuridico come poter operare e accelerare gli interventi”, ha

concluso il rappresentante del Governo. Il commissario prefettizio Ciro

Silvestro ha spiegato, invece, come “il Comune di Marcianise ha avviato una

proficua sinergia con il Centro Campania per massimizzare le ricadute

positive di questa presenza per tutto il territorio. Continueremo a sviluppare

iniziative in collaborazione con il coinvolgimento di tutti gli attori nella ricerca

di soluzioni adeguate a creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo”.

Soddisfatto dell’incontro l’Head of country di Klepierre Italia, la società

proprietaria del Centro Commerciale Campania. “Ringraziamo le forze

dell’ordine per la collaborazione che forniscono – ha detto il dottor Luis Pires

–la nostra partecipazione al tavolo conferma il nostro impegno a trovare un

fronte comune per la crescita e lo sviluppo del territorio, in linea con la visione

del Gruppo di agire al servizio delle comunità in cui opera”.