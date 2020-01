Sicurezza in campo ad Aversa nel fine settimana, controlli serrati dei Carabinieri

AVERSA – Lo scorso weekend i Carabinieri della Compagnia di Aversa (CE), sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio indirizzato, in particolar modo, nei pressi dei locali della movida cittadina, ed alla sicurezza della circolazione stradale.

Complessivamente sono circa 100 le persone ed i veicoli sottoposti a controllo nel corso della notte. Una trentina le violazioni al codice della strada contestate per guida senza patente, mancata copertura assicurativa, guida contromano; 5 i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo.



I Carabinieri della Compagnia di Aversa, insieme a quelli del Nas di Caserta, hanno inoltre effettuato anche una serie di controlli all’interno di alcuni locali. Elevate sanzioni per alcune violazioni igienico sanitarie riscontrate in 2 bar, uno dei quali ha subito anche il sequestro di derrate alimentari per mancata tracciabilità delle stesse. Le attività di controllo proseguiranno anche nelle prossime settimane.