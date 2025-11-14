Silvio Soldini alla Reggia di Caserta: un viaggio tra luoghi, personaggi e memoria

La cornice maestosa della Reggia di Caserta, patrimonio UNESCO, ha accolto Silvio Soldini, regista raffinato e pluripremiato, autore di film che hanno segnato il cinema italiano contemporaneo. L’occasione è stata l’evento “Maestri alla Reggia”, evento annuale organizzato dall’Università “Vanvitelli”, che ha portato il cineasta a confrontarsi con uno dei luoghi più suggestivi e carichi di storia del nostro Paese.

L’incontro si pare sottolineando come Soldini abbia sempre scelto scenari particolari per i suoi film, dalle grandi città a luoghi insoliti. Viene evidenziato come la Reggia, già set di produzioni internazionali come Star Wars, abbia un potenziale immenso anche per il cinema d’autore italiano.

D: La Reggia e Caserta in particolare, potrebbe essere un set per un suo prossimo film?

Il regista sorride e risponde con cautela: “Magari, dovrei pensare a una cosa ad hoc però, perché non è che si può ambientarci di tutto.”

La scoperta della Reggia

D: Era la sua prima volta alla Reggia?

Soldini ammette: “Praticamente sì. Ero stato una volta tanti anni fa, ma non ricordo quasi niente. È bellissima. Forse allora avevo visto solo il giardino, non gli interni. Oggi invece li ho visti con più attenzione, anche perché mi sono stati raccontati e spiegati.”

Mi preme sototlineare l’emozione che traspare dalle parole del regista, che descrive la Reggia come “un luogo pazzesco” e manifesta il desiderio di tornare a visitarla di giorno, per coglierne la luce naturale e la magia del parco.

I tempi sono ristretti, per sposto l’attenzione sul cinema di Soldini, in particolare su Pane e Tulipani, film che ha conquistato pubblico e critica.

D: Nei suoi film i personaggi sono molto introspettivi. C’è qualcosa di autobiografico?

Il regista riflette: “In ogni film c’è inevitabilmente qualcosa di autobiografico. In particolare, però, in Pane e Tulipani non credo ci sia niente di diretto. Anche se, in ogni personaggio cerco di mettere qualcosa che conosco, qualcosa che so o qualcosa che vorrei essere. Alla fine c’è sempre una riflessione sulla vita, su te stesso, su quello che faresti.”

Ed è proprio questa capacità di intrecciare realtà e immaginazione renda i suoi film universali, pur mantenendo un’anima profondamente personale.

D’obbligo la domanda sull’ultimo lavoro del regista, Le Assaggiatrici, tratto dal romanzo di Rosella Postorino.

D: Come è nato questo progetto?

Soldini racconta: “Mi è stato proposto dai produttori di fare un adattamento dal romanzo. Avevo sentito parlare della storia di Margot Wolk, una donna che a 94 anni raccontò di essere stata costretta ad assaggiare i pasti di Hitler. Alcuni non credono che sia vera, ma io penso di sì. Postorino ne è rimasta affascinata e ha costruito una storia che mi ha molto emozionato. Così è nato il film, che è diverso dal romanzo, ma credo mantenga la stessa anima.”

D: Quali difficoltà ha incontrato?

Il regista confessa: “Fare un film è sempre difficile, e ancora di più un film in costume. Non l’avevo mai fatto e temevo che suonasse fasullo. Ho chiesto a tutti i reparti – trucco, costumi, scenografia – e soprattutto agli attori, scelti tedeschi proprio per emanare verità, di fare il possibile perché questa autenticità si sentisse.Girare in costume forse è stata la vera novità per me e la sfida più grande.”

Tipico di Soldini la ricerca di verità, un tratto distintivo del suo cinema, anche quando si confronta con la storia e con la memoria collettiva.

Concludiamo questa piacevole, seppur breve chiacchierata, affrontando un topos del cinema: il viaggio

D: Lei ha detto che ogni film è un viaggio. Quale sarà il prossimo?

Soldini sorride e lascia un piccolo indizio: “Credo proprio che sarà una commedia. Posso dire solo questo.”

Ogni opera del regista è un percorso di esplorazione, tra luoghi e anime, e la leggerezza di una commedia potrà rappresentare sicuramente un nuovo capitolo di questo viaggio.

La Reggia di Caserta, con la sua imponenza e la sua storia, ha fatto da sfondo a un dialogo che ha messo in luce la sensibilità e la cordialità di Silvio Soldini, regista capace di trasformare luoghi e vicende in immagini che restano impresse. Dopo l’intensità de Le Assaggiatrici, il pubblico attende ora di essere accompagnato in un nuovo viaggio, questa volta all’insegna della commedia.

