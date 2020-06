Sistema ITS Campania 2020. Al Villaggio si pensa al futuro dei giovani

Riceviamo il comunicato stampa su una giornata di orientamento di tutti gli ITS della Campania che si terrà lunedì 29 giugno a Maddaloni nella Fondazione “Villaggio dei Ragazzi – don Salvatore d’Angelo”

Cercasi allievi disperatamente. Offresi mestieri ad alta specializzazione e percorsi formativi capaci di far entrare nel mondo del lavoro in due anni dal termine degli studi, con una media superiore al 90 per cento. E’ la proposta educativa del Sistema degli Its della Campania, gli Istituti tecnici superiori, una rete di formazione post diploma e preuniversitaria, che per la prima volta si è messa insieme per far conoscere un settore di nicchia del mondo dell’istruzione ad alto valore aggiunto. E con risultati eccezionali dal versante dell’ingresso nel mondo del lavoro. La proposta per il nuovo anno accademico e il nuovo sistema di job placement saranno presentati lunedì prossimo alle 11 alla Fondazione Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni, dal commissario del Villaggio dei Ragazzi, Felicio De Luca; il sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo; il presidente della Fondazione Its Tec Mos Vincenzo Torrieri; Antonietta Zancan, Direttore del Ministero della Pubblica Istruzione (Ufficio V); Lucia Fortini, assessore regionale alla Pubblica istruzione; Luisa Franzese, Direttore dell’Ufficio scolastico regionale. Sono previste delle testimonianze di ex allievi degli Its, già inseriti nel mondo del lavoro in tutta Italia.