Sorpresi a rubare 90 litri di carburante presso il cantiere dell’alta velocità

VALLE DI MADDALONI (CE) – I carabinieri della Stazione di Valle di Maddaloni (CE), in quel centro, nel corso di un servizio di controllo del territorio, in Via Cognuolo, presso il cantiere dell’alta velocità denominato varco 11, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per furto aggravato in concorso, di A. F. cl. 1982, residente a Mormanno (CS), e denunciato in stato di libertà una ventottenne di Limatola (BN), sua convivente.

I militari dell’Arma hanno intercettato i due in sosta con un autovettura in uso, all’ingresso del predetto cantiere, mentre A.F. caricava 5 taniche di carburante per un totale di litri 90, all’interno del veicolo dove ad attenderlo vi era la citata ventottenne, unitamente alla loro figlia di anni 5.

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.