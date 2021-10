Speciale elezioni: ballottaggio per il sindaco a Caserta

Il sindaco di Caserta sarà scelto al ballottaggio. Ormai, nonostante le difficoltà di comunicazioni tra comitati elettorali e seggi per il down di WhatsApp, appare chiaro che per scegliere la nuova fascia tricolore ci sarà bisogno del secondo turno tra Carlo Marino e Gianpiero Zinzi.

Carlo Marino, sostenuto da sette liste, è avanti di quattro punti percentuale su Zinzi, a sua volta sostenuto da otto liste. Marino è avanti col 32,42, mentre Zinzi lo seguiva con il 27,95. Subito dopo Pio del Gaudio con il 14,83, Romolo Vignola 11,74, Raffaele Giovine 9,96, Errico Ronzo 2,1 e infine Ciro Guerriero con l’1 per cento.

Per quel che concerni vari consiglieri comunali ecco una parte di coloro che sono stati eletti e che erano presenti all’interno della varie liste (31) che concorrevano a questa tornata elettorale dell’anno 2021.

INSIEME-MODERATI 4861 voti – 12,38%

Raffaella Abate 2, Simona Aglione 214, Giovanna Bellezza 49, Pasquale Campanile 16, Emiliano Casale 886, Umberto Casola 2, Bartolomeo Clemente 119, Carmela De Luca 57, Antonietta (detta Antonella) De Lucia 114, Daniela Dello Buono 352, Antonio Di Lella 173, Salvatore Diglio 0, Dora Esposito 693, Maria Giovanna Ferraro 44, Mariana Funaro 419, Lorenzo Gentile 439, Rosa Anna Giordano 115, Gabriella Sofia Interlandi 0, Elvira Iuliano 186, Emilia Rosa Letizia 4, Giovanni Lombardi 329, Rosanna Maiello 166, Lelia Malatesta 52, Domenico Marmorale 9, Massimiliano Marzo 886, Rosaria Mona 389, Tommaso Davide Pellegrino 15, Michele Picozzi 287, Massimo Russo 621, Valentina Saitto 16, Silvia Terracciano 30, Giovanni Tremante 197.

PARTITO DEMOCRATICO 3444 voti – 8,77%

Vincenzo Claudio (detto Enzo) Battarra 278, Matteo Massimo Bernardi 1, Andrea Boccagna 277, Rossella Borrelli 86, Nadia Canzano 146, Concetta Cino 36, Giovanni (detto Gianni) Comunale 487, Michele De Florio 237, Salvatore De Pascale 18, Francesca Della Ratta 91, Gaetano D’Errico 133, Maria Di Lorenzo 134, Assunta Di Rauso 166, Matteo (detto Dionisi) Donisi 485, Mario Erboso 0, Giovanna Farina 56, Salvatore Ferrara 201, Roberta Greco 464, Irma Halili 41, Rosangela Marino 13, Andrea Mastroianni 230, Leopoldo Natale 2, Helena Dalila Papa 0, Vittorio Pisanti 56, Antonio (detto Antonello) Pota 40, Sonia Anna (detta Sonia) Raimondi 209, Renata Ricci 7, Mariele Maria Leondina Rubino 51, Sabrina Sabatinelli 10, Francesco Giuseppe Sacco 178, Cristina Servitella 20, Riccardo Tartaglione 0.

ITALIA VIVA 2497 voti – 6,36%

Pasquale Antonucci 474, Paola Basile 111, Rosa Belardo 25, Michele Cionti 1, Emilianna Credentino 463, Gaetano Crisileo 0, Francesco De Lucia 1, Carmela (detta Carmen) De Rosa 82, Angelo Di Bernardo 0, Federica Di Rauso 10, Rosa (detta Rosita) Falco 6, Luigi Gammella 26, Angelina (detta Angela) Giardino 6, Marisa Valentina Giordano 5, Lucia Granatello 11, Catia (detta Katia) Gravina 18, Anna Iacomino 4, Domenico (detto Mimmo) Maietta 635, Giancarlo Menale 6, Vincenzo Miccolo 3, Alessandro Palmese 0, Massimiliano Palmiero 228, Michele Pascarella 7, Roberto Peluso 531, Maria Pisu 15, Pasqualina Razzano 10, Nazzareno Roiati 0, Anna Russo 24, Domenico Sarno 95, Domenica Scagliarini 44, Angelo Trombetta 2, Angela Vitale 17.