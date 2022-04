Speciale Elezioni Capua, uno dei candidati a Sindaco “No alla ZTL così come proposta dalla ultima amministrazione”

Si va verso le elezioni comunali all’ interno del comune di Capua , uno dei vari candidati a sindaco ossia l’avv.to, Fernando Brogna, su quel che concerne l’attuale amministrazione, in particolare di ‘centro sinistra’, ha rilasciato qualche dichiarazione che si va a riportare ““La nostra coalizione è francamente stupita della decisione dell’Amministrazione comunale che ha governato la città fino a settembre 2021 di accendere i varchi della ZTL in centro. Se la ragione di quei varchi è impedire l’afflusso delle auto lungo il Corso Appio o Via Gran Priorato di Malta per un problema di mobilità, è il caso di ricordare che non solo i turisti non scelgono Capua tra le città artistiche da visitare della provincia di Caserta per l’incapacità palese delle ultime due amministrazioni comunali rappresentate da Centore prima e Branco poi di realizzare un reale piano di sviluppo del turismo ma mancano anche i capuani che non frequentano più il centro. L’unico tratto da decongestionare è quello di Porta Roma, dove il traffico rallenta la circolazione delle auto per via della chiusura del Ponte Nuovo, per il quale l’Amministrazione uscente, ancora una volta, non è stata capace di risolvere nulla. Non solo! Non ci risulta che per dare il via alla ZTL nel centro storico siano stati messi in campo più mezzi pubblici per raggiungere Corso Appio o Corso Gran Priorato di Malta, con l’ulteriore considerazione che la ZTL dovrebbe essere strettamente connessa ad un piano parcheggi, dove accanto alle strisce blu ci siano a disposizione spazi gratuiti, per portatori di handicap e per donne incinte. A nulla serve dire che ci sono degli spazi liberi di sosta se quegli spazi sono lontani dal centro storico e bisogna camminare tanto per poter effettuare le commissioni nel centro della città. Allora sì alla ZTL ma solo quando ci saranno le condizioni tali da poter alleggerire la presenza dei veicoli nel centro storico. Cosa diversa è la sosta selvaggia in centro, per la quale la Polizia Municipale comunque svolge già un’attività dio controllo, bilanciando perfettamente la necessità di non creare caos al passaggio pedonale con la possibilità di fare delle commissioni lampo”.

Ancora poi incalza il candidato sindaco alla città di Capua sempre Fermando Brogna: “Necessario affidare la realizzazione del carnevale di Capua 2023 ad un ente entro il mese di luglio. La Pro Loco l’interlocutore individuato ed un immobile del Rione Carlo Santagata il ricovero per i manufatti in cartapesta ”.

Idee chiare quelle che Fernando Brogna e la coalizione che supporta la sua candidatura alla carica di primo cittadino ha per il carnevale di Capua 2023. La volontà è quella di individuare sin dal prossimo mese di luglio un ente che lavori alla realizzazione di un valido palinsesto. Il carnevale, per Capua, non è soltanto un’occasione di divertimento spontaneo e gioioso ma si inserisce a pieno titolo all’interno dei fermenti culturali della città come espressione di originalità artistica popolare, capace di coinvolgere direttamente tutti i cittadini. “L’idea della nostra coalizione – dice Fernando Brogna – è che, una buona volta, le associazioni di volontariato presenti sul territorio, le scuole, le palestre, gli scout, i rioni siano impegnati nella creazione dei carri che animino la sfilata nei giorni canonici della festa dedicata alla maschera.

In questo modo la città manterrà viva nel tempo l’anima del carnevale, preziosa testimonianza storica e culturale. Per fare ciò, è indispensabile sia l’individuazione repentina dell’interlocutore che si occuperà di organizzare la manifestazione del 2023 ma anche il luogo opportuno dove far convergere gli artigiani che vorranno contribuire, insieme ai cittadini ed ai volontari, alla realizzazione di maschere e carri allegorici. I carri saranno costruiti interamente a mano, grazie ad una squadra di volontari, che, durante tutto l’anno, lavorerà alla loro realizzazione, con originalità e ricerca di temi sempre nuovi”. Così il candidato a sindaco F. Brogna.

“L’impegno – continua l’avvocato – è che entro il mese di luglio ci sarà una designazione chiara del gestore dell’evento con anche l’individuazione di spazi utili per permettere il ricovero delle produzioni artigianali. Non è possibile rabberciare in poche settimane un programma che poi risulta essere privo di contenuto, striminzito e non accattivante. Ovviamente per far questo c’è bisogno del contributo della comunità intera; ecco che immagineremo anche un bando di partecipazione dedicato ai mastri cartapestai, decoratori, scenografi, la cui opera sarà necessariamente gratuita ma comunque gratificata da un premio per la miglior realizzazione”.

Brogna infatti possiamo affermare che ha ottenuto il sì da parte di Fabio Buglione, rappresentante di Fratelli d’Italia e da Salvatore Mastroianni e Gianfranco Orsi della Lega. Tutti però andranno avanti con sostegni ‘civici’, senza riferimenti dei partiti politici. Un altro lista di Brogna sarà quella del ‘sindaco’ cioè tutte le persone che sono vicine all’avvocato e tra questi ci sono anche gli ex di Branco come Gianluca Di Agresti, Michele Giugno, Loredana Affinito e altri.

Per completare il quadro bisogna dire che si sta muovendo – e non poco – anche Paolo Romano che ha inaugurato la sede elettorale nella centrale piazza dei Giudici e così ha fatto anche Carmela Del Basso.

Romano otterrà sicuramente sostegno (e forse la candidatura) da Melina Ragozzino, Anna Vegliante e Ludovico Prezioso, ex consiglieri comunali di opposizione con l’architetto Angelo Di Rienzo.

Facciamo qualche conteggio sulle ultime elezioni passate, il più votato fu Pietro Caruso, eletto in consiglio comunale con 160 voti di preferenza. Caruso non si recò dal notaio per determinare la caduta di Branco ma da allora ha assunto una posizione indipendente rispetto a quella del sindaco detronizzato. Oggi, viene segnalato già nella squadra di Fernando Brogna. Non si sa ancora se scenderà in campo lui direttamente o se lo farà attraverso il figlio. Sicuramente non si candiderà la figlia, che lavora nello studio di Fernando Brogna. Una circostanza per il noto ristoratore capuano, questa, significativa se non determinante, la scelta di posizionamento di colui che fu il primo eletto nella lista “Insieme per Capua” alla Comunali del 2019. A pensarci bene, però, il rapporto tra Pietro Caruso e Fernando Brogna aveva la medesima consistenza di oggi anche nel 2019, quando l’avvocato capuano riflettette a lungo sulla propria discesa in campo, decidendo alla fine di soprassedere.