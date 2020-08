Spiagge libere attrezzate e nuovi lidi, parte il bando a Mondragone 

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione del progetto che prevede l’affidamento di sei spiagge libere attrezzate e due nuovi stabilimenti balneari. Presenti il sindaco di Mondragone Virgilio Pacifico, il consigliere regionale Giovanni Zannini e l’Assessore ai lavori pubblici Giuseppe Piazza. A breve verrà pubblicato il bando, aperto a tutti, che prevederà sei spiagge libere con temi diversi: lettura, animali domestici, grandi disabilità, musica e sport acquatici e 2 stabilimenti balneari. Il bando sarà disponibile entro qualche giorno sul sito del comune di Mondragone. 60 giorni per presentare le richieste. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La concessione avrà durata di 10 anni per le sla e di 20 per gli stabilimenti balneari.