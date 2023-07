Spopola il singolo I LoveYou della cantante maddalonese Marika Arciero

Spopola il nuovo singolo “I LoveYou” di Marika Arciero in arte Marikarma,cantante maddalonese ventiduenne , ospite stamattina a “Radio Più”.La giovane nasce a Maddaloni il 21 Febbraio 2001.Dimostra sin da piccolissima una predizione innata per la musica, con il passare del tempo cresce anche la sua vocazione e consegue una laurea triennale in musica , scienze , spettacolo e tecnologia del suono.La sua musica viene notata da subito , colonna portante la sua voce coinvolgente che accompagna i suoi testi, facendo sì che i suoi ascoltatori vengono catturati sin dai primi accordi.Partecipa a svariati concorsi sul territorio nazionale, tra cui Area Sanremo (2018).Partecipa inoltre allo spot di Bella Ma’ (Insta Raidue) e al Video Box di Viva Rai due.Debutta con il suo primo singolo da solista “Alieni Rock & Roll” nel 2020, e con il trio Vertygini con “Non mi basti (quasi) mai” nel 2021.Ultimo singolo I Love You con Lord Bart.La canzone parte da una sua ispirazione personale , parla di amori illusi , di come l’amore stesso ci mette alla prova , ma come detto dice “l’attesa non aumenta il desiderio, semplicemente fa passare la voglia” e quindi si arriva alla fine a pensare solo a se stessi negativizzando il sentimento “che salverebbe il mondo” in ogni storia d’amore.Morale della favola? Rispettare e amare prima se stessi guardando all’amore come un qualcosa in più.