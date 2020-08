Starita dice addio alla Casertana:”Giocare per questi colori è stato un grande piacere”

Finisce l’avventura di Ernesto Starita alla Casertana. Attaccante ex Bisceglie ha giocato un’ ottima annata in questa stagione, attirando su di se l’interesse di molti club. Ernesto ha firmato per il Monopoli, sarà quindi un avversario della Casertana

Queste le parole del giocatore:

“Oggi si conclude la mia stagione calcistica qui a Caserta… è stato un anno particolarmente intenso. Bello su tanti aspetti, meno belli per altri…dal punto di vista personale sono cresciuto tantissimo. Ho conosciuto persone che mi hanno fatto sentire a casa, e con le quali ancora oggi sono in contatto…dal punto di vista calcistico sono riuscito ad andare in doppia cifra, anche grazie ai miei compagni con i quali ho instaurato un grandissimo rapporto, come una famiglia. Ho conosciuto grandi calciatori ma ancora prima grandi UOMINI e sono convinto che se il campionato non si fosse fermato ci saremmo tolti tante altre soddisfazioni…per questo ci tengo a ringraziare il mister e lo staff tecnico, i miei compagni, la società e i tifosi e la piazza di Caserta, che mi hanno accolto dal primo giorno come se fossi uno di loro e facendomi sentire a casa. Grazie di tutto.

E’ stato un piacere, il vostro motorino”