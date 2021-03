Stazione di Caserta: pulman assenti e disservizi per raggiungere San Leucio

Caserta- Una giovane pendolare, residente a San Leucio, ieri presso la stazione di Caserta, ha riscontrato problematiche nel rientro a casa.

Ecco il suo racconto:

“Mi trovavo a Caserta per un colloquio di lavoro,

non essendo automunita all’andata sono stata accompagnata da mio marito.

La sede dell’azienda si trovava in via Acquaviva, non molto lontano dalla stazione, conscia di poter rientrare comodamente con il pulman, non mi sono posta il problema di concordare con il mio congiunto il passaggio per tornare a casa.

Finito il colloquio mi reco alla stazione dove all’infopoint mi accoglie un uomo al quale chiedo informazioni per orario e numero del pulman ed infine il costo del biglietto essendo che non avevo mai preso questo mezzo per raggiungere il sito.

Il signore mi risponde in maniera infastidita, dandomi frettolosamente informazioni , come se gli stessi dando fastidio.

Mi eroga il biglietto e mi dice che il pulman arriverà fuori l’entrata della stazione a breve senza dirmi il numero del mezzo.

Mi ritrovo a chiedere a tutti i pulman presenti quale andasse a San Leucio ma invano non ottengo risposte positive, ci sono anche pulman parcheggiati senza autista.

Così attendo speranzosa l’arrivo del miracolo, non sapendo neanche il numero di riferimento mi trovo a dover rincorrere i diversi mezzi pur di ottenere informazioni.

Essendo da sola molti uomini mi scrutano fuori la stazione e la cosa mi infastidisce.

Dopo un’ora di attesa mi arrendo: dopo aver comprato il biglietto ed essermi recata puntuale nel luogo indicatomi, questo disservizio mi ha portato a spendere 20 euro di taxi, la mia ultima spiaggia pur di rientrare a casa. “