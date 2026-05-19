Storico risultato alle elezioni dell’Ordine degli Ingegneri di Caserta: la lista De Matteis conquista 7 consiglieri su 15

Si è conclusa ieri, con un risultato destinato a segnare una svolta negli equilibri interni dell’Ordine degli Ingegneri di Caserta, la recente tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio provinciale. La lista guidata dal prof. Gianfranco De Matteis, schierata in alternativa al gruppo degli uscenti storicamente alla guida dell’Ordine, ha ottenuto 7 consiglieri su 15, rompendo un equilibrio che da anni sembrava consolidato.

Un risultato che assume ancora maggiore rilievo considerando che, per la prima volta, alla competizione elettorale hanno partecipato quattro liste differenti. Nonostante la frammentazione del voto, l’unica proposta alternativa capace di affermarsi in modo significativo è stata proprio quella guidata da De Matteis, che ha raccolto un consenso ampio e trasversale tra gli iscritti.

Gli 8 seggi rimanenti sono andati ai consiglieri espressione di Raucci, con capolista Felicità, che, pur mantenendo una stringata maggioranza numerica, ha subito una brusca frenata d’arresto. Il dato emerso dalle urne evidenzia infatti un chiaro segnale di cambiamento e una diffusa richiesta di rinnovamento all’interno della categoria.

Tra gli eletti della lista De Matteis (che ha raccolto 867 voti), figurano gli ingegneri:

Angelo De Dona (745 voti), Marco Cariozza (722 voti), Michaela Suppa (683 voti), Fabrizio Gentile (653 voti), Caterina Ciaramella (638 voti) e Mariangela Grande (629 voti).

A distanza di una manciata di voti, pur senza riuscire a conquistare un seggio, si sono attestati anche gli altri candidati della lista, a conferma di un consenso diffuso e compatto attorno al progetto promosso da De Matteis: Umberto Motti, Carlo Maisto, Valentina Carangelo, Angela Pozzi, Manlio Mascolo, Francesco De Paola, Anacleto Fuschetti e Francesco Greco; questi i nomi deglia altri candidati che hanno contribuito in maniera determinante al risultato complessivo della lista.

Secondo molti osservatori, il risultato ottenuto dalla lista De Matteis rappresenta il sintomo di un malcontento maturato nel tempo tra gli iscritti, legato alla necessità di una maggiore apertura, di un confronto più ampio e di una diversa visione della rappresentanza ordinistica. Allo stesso tempo, il consenso raccolto testimonia la credibilità di un progetto che ha saputo intercettare le istanze di numerosi professionisti, in particolare tra coloro che chiedono maggiore partecipazione, trasparenza e attenzione alle nuove sfide della professione.

La nuova composizione del Consiglio apre ora una fase inedita per l’Ordine degli Ingegneri di Caserta. Il risultato elettorale consegna, infatti, un organismo profondamente rinnovato negli equilibri, nel quale sarà determinante il contributo di tutte le componenti consiliari. Una nuova stagione che richiederà dialogo, capacità di confronto e soprattutto lavoro concreto nell’interesse della categoria e della professione.

Per i neoeletti della lista De Matteis si apre adesso la sfida più importante: trasformare il consenso ottenuto in una presenza concreta e incisiva nell’attività consiliare, portando avanti proposte e iniziative capaci di dare voce alle aspettative espresse dagli iscritti attraverso il voto; aspettative che diventano quelle di chi ha votato tutti i 45 candidati sostenitori del cambiamento e, quindi, della maggioranza effettiva degli elettori!