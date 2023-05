Storie d’altri tempi.Giovani cittadini si prendono cura della piazza e chiedono al sindaco di lasciare la villa comunale aperta di sera per stare insieme

Portico di Caserta – I giovani sono la speranza ed i giovani di Portico sono la testimonianza che se si semina bene crescono futuri cittadini con la maiuscola. Quella che vi raccontiamo è una vicenda di trionfo del senso civico e di amore per il bene comune. Nella città dei bottari, una delle piazze protagoniste di tante iniziative rivolte proprio ai giovani, non ultima Sport nei parchi, solo pochi giorni fa, parliamo di piazza Berlinguer, era stata chiusa in orario serale per carenza di personale. Un folto gruppo di ragazzi non ci stava a a questa decisione dettata dalla burocrazia: in particolare attirati dal campo di pallavolo, non volevano rinunciare a trascorre qualche ora all’aria aperta. Eh sì sembra una storia d’altri tempi, invece accade proprio nell’era degli smartphone. Complice l’associazione APS “Riforma del pensiero”, da sempre attenta ai giovani e a renderli protagonisti proprio lì, in quella piazza , con tante iniziative dedicate a loro, i ragazzi si sono offerti di pulire la piazza e hanno inoltrato formale richiesta all’amministrazione per chiedere di lasciare i cancelli aperti fino alle 23.00.

Il sindaco Oliviero non potrà negare ai suoi giovani concittadini questa proroga, vista l’ encomiabilità della loro iniziativa, di cui Portico può solo essere orgogliosa. I ragazzi di Portico chiedono di fare sport e di stare insieme. Sono da esempio e questa bella storia meritava di essere raccontata e di essere resa nota. Con l’auspicio che piazza Berlinguer sia la prima di tante piazze in cui ci si incontri in modo sano e sicuro.