Student Day 2024 a Napoli

Napoli, 10 maggio 2024 – Si è svolta mercoledì 8 maggio a Napoli l’ottava edizione dello Student Day, l’appuntamento annuale che STMicroelectronics dedica agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per contribuire a stimolare l’interesse e la scelta verso le materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). In particolare, lo studio delle STEM aiuta i giovani a sviluppare le competenze tecniche, digitali e trasversali fondamentali per affrontare le sfide future e per accedere a opportunità di lavoro in settori ad alta domanda di professionisti qualificati. In questo contesto nasce lo Student Day di STMicroelectronics: un’iniziativa di formazione e orientamento che dal 2017 si rinnova ogni anno anche grazie a un modello virtuoso di collaborazione tra diversi attori dell’ecosistema campano della formazione – scuole superiori, aziende e università -. che continuano a investire risorse e idee nelle nuove generazioni di talenti.