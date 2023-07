Studenti da tutto il mondo al Collegio dei Geometri di Caserta per l’International Summer School. La

soddisfazione del Presidente Della Valle

Si e' conclusa, questa mattina, al Belvedere di San Leucio la tappa casertana dell' 'International Summer School',

XIV edizione. Professori e studenti provenienti da ogni angolo del mondo, dalla Nigeria fino all'Irlanda passando

per Arabia Saudita ed Argentina, hanno soggiornato per oltre 48 ore a Caserta grazie al Collegio dei Geometri e

Geometri laureati della Provincia di Caserta che ha organizzato la due giorni formativa in 'Terra di Lavoro' della

kermesse ottimamente diretta dal Prof. Pietro Grimaldi, Presidente del Coifa e Prof. dell'Universita' di Timisoara.

"E' stata una esperienza interessante ed importante. A parlare e' il Presidente del Collegio dei Geometri e

Geometri laureati della provincia di Caserta, Aniello Della Valle. Abbiamo ospitato studenti provenienti da tutto il

mondo, partecipanti alla XIV edizione dell' 'International Summer School'. Abbiamo cercato di spiegare loro i

nostri metodi di lavoro e l'utilizzo delle tecnologie che ci aiutano ad operare quotidianamente, con l'ausilio di

autorevoli esperti. E' stato un privilegio poter fare amicizia con persone di nazioni diverse. Ci siamo confrontati su

presente e futuro della nostra attivita'. Ringrazio il Prof. Grimaldi, il Comune di Caserta, il Sindaco Marino, la

multinazionale Acca software, i professori, gli alunni, la Direttrice del Belvedere dott.ssa Cioffi, il Vice Presidente

del Collegio dei Geometri nazionale Piantedosi, i Presidenti dei Collegi di Salerno ed Avellino Parisi e

Santosuosso e dulcis in fundo tutta la squadra del Collegio di Caserta che ha svolto un lavoro eccezionale ed

impegnativo"