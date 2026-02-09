Studenti del Liceo Manzoni a New York per un’esperienza con l’NBA

Il “Liceo Manzoni ” di Caserta, anche come Liceo Sportivo del territorio, continua a distinguersi per la capacità di offrire ai propri studenti esperienze formative di alto profilo, capaci di coniugare scuola, sport e apertura internazionale. E così le ℎ non mancano mai! Ne è un esempio la partecipazione degli alunni del Manzoni alla , in programma dal 9 al 13 marzo, che porterà una delegazione di studenti nel cuore del Basket mondiale: a New York , insieme ai Brooklyn Nets!

Un viaggio che va ben oltre la semplice esperienza sportiva: per gli studenti e le studentesse del Liceo “Manzoni” si tratta di un vero percorso formativo, una ” full immersion” nel Basket statunitense, a contatto diretto con il modello professionistico NBA. Il programma prevede allenamenti intensivi con staff qualificati – fino a sei ore al giorno -, la visita al Barclays Center, uno dei templi del basket internazionale, e la possibilità di assistere dal vivo a una partita NBA, vivendo da protagonisti l’atmosfera del grande sport internazionale.

Tutto ciò – declinato in termini di – non può che tradursi in una esperienza di alto livello formativo, grazie alla possibilità di confrontarsi con standard di eccellenza, di esperire metodologie di allenamento avanzate e di ‘assaporare’ una cultura sportiva che mette al centro disciplina, lavoro di squadra e crescita personale.

《Il progetto si inserisce perfettamente nella educativa del Liceo “Manzoni”, realtà scolastica sempre più centrale nel panorama formativo casertano》, ha sottolineato la . Ed ancora: 《Del resto vantiamo , unici nel territorio, anche l’ indirizzo Sportivo che nasce con l’idea di affiancare a una solida preparazione culturale lo studio approfondito delle scienze motorie, del diritto, economia e management dello sport, e delle discipline scientifiche tutte, applicate all’attività sportiva, preparando gli studenti al proseguimento degli studi universitari ed all’ingresso consapevole nel mondo dello sport e delle professioni ad esso collegate. Il tutto, oggi, arricchito ulteriormente da possibilità come quella di volare a New York. Progetti come la “Brooklyn Basketball Experience” non possono che rappresentare un : il valore aggiunto risiede proprio nella possibilità di aprire lo sguardo di studenti e studentesse al contesto internazionale, rafforzando competenze tecniche e relazionali, come luogo di opportunità concrete e sfide stimolanti.》

Il coordinamento della prestigiosa iniziativa è dei docenti Antimo Nero e Daniel Tarantino.