“Sulle sponde del Danubio”:Sabato 13 gennaio 2024, alle ore 18.00 a Caserta in via Cristoforo Colombo

Sabato 13 gennaio 2024, alle ore 18.00 a Caserta in via Cristoforo Colombo n.36 (corte interna), si inaugurerà la mostra fotografica “Sulle sponde del Danubio”: Vienna e Budapest nello sguardo di Ilaria Pignataro. Intervengono Giulio Festa (Fotografo), Lucio Saviani (Filosofo) e Cesare Cuscianna (Poeta) Conclude Maria Rosaria Iacono (Presidente ItaliaNostra sez. “Antonella Franzese” Caserta).

Inaugurare il nuovo anno – sostiene la storica dell’arte Maria Rosaria Iacono – con foto di luoghi oltre i confini territoriali delle proprie radici significa enfatizzare l’importanza del viaggio e degli scambi culturali come antidoti a discriminazioni e conflitti. Ilaria Pignataro, autrice e socia, sostiene che la conoscenza dell’altro amplia i propri orizzonti e allena la mente alla comprensione del diverso, senza ricorrere come risposta immediata alla critica o alla paura.

Brindiamo tutti insieme a un 2024 di pace e intercultura!