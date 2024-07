Sunrise cala il TRIS. Dopo la pizzeria e il ristorante arriva a Caserta il fish bar

Caserta – “Cosa posso fare per farti felice? Portami al mare!” una frase che troviamo in giro su tanti meme social. E da oggi per tuffarsi nei profumi e soprattutto nei sapori del mare non è necessario spostarsi da Caserta.

E’ nato infatti il terzo figlio della famiglia Sunrise. La coppia collaudata e competente Biondi – Russo, ha presentato oggi alla stampa e agli addetti ai lavori la sua nuova creatura. Giovedì 4 luglio, infatti, aprirà ufficialmente i battenti Sunrise fish bar, un luogo in cui poter gustare l’ottimo pesce che già notoriamente si è potuto apprezzare nell’omonimo ristorante oggi in corso Trieste, in modo nuovo e diverso.



Il fish bar, nato dall’idea dello chef Fabio Biondi, che sarà gestito dal fratello Paolo, ha un concept totalmente nuovo di servire il pesce. La filosofia che lo anima è quella dello street food, del cibo da strada , mordi e fuggi, semplice e veloce da mangiare. Qui questa modalità viene rivista, richiamando più l’idea del pub , ma tutto rigorosamente a base di pesce. Antipasti, tartarre, otto tipologie di panini e tanto altro che sarà svelato nel menu saranno serviti immersi nel blu dei mari più profondi, in un’atmosfera glamour senza essere formale.

Una modalità nuova di servire il pesce, accattivante in particolare per i più giovani, per avvicinarli ai sapori del mare attraverso un panino o una milefoglie.

Come sempre accade nei locali Sunrise il menu è inclusivo ed attento alle esigenze e ai gusti di tutti. Vegetariani, celiaci ed intolleranti troveranno tranquillamente pietanze indicate per le loro esigenze. Il tutto accompagnato da bevande e vini serviti rigorosamente in vetro. Chi ama il mare è attento al suo benessere ed evita la plastica, il peggior nemico del mare.

Da giovedì tutto questo si potrà apprezzare a Caserta in via Roma, anche con possibilità di mangiare all’aperto. Il mercoledì è il giorno scelto per la chiusura. Nel week-end, sabato e domenica aperti anche a pranzo.

Segue il video del discorso inaugurale dello chef Fabio Biondi.

Lo chef Fabio Biondi presenta il fish bar