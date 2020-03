Supporto psicologico per aiutare a vivere ai tempi del Coronavirus

CORONAVIRUS: ASSOCIAZIONE PSICOLOGI OFFRE SUPPORTO GRATUITO A PERSONE IN QUARANTENA

“Psicologi per la responsabilità sociale” è un’associazione di psicologi particolarmente impegnata nell’ambito della psicologia dell’emergenza e del trauma e da sempre attiva nel dare un contributo per la costruzione di una cultura della convivenza e della solidarietà.

Questo è un grave momento per il Paese, per tanti cittadini e famiglie che costretti alla quarantena stanno vivendo un grande stress. Per queste ragioni la nostra Associazione ha deciso di offrire a quanti lo richiedano, un supporto psicologico o una consulenza sulla gestione dello stress.

“Psicologi per la responsabilità sociale” in collaborazione con il Master in Psicologia dell’emergenza dell’Università Federico II, le Associazioni “Le leggi del mondo” e “CittadinanzattivaCampania” offrono inoltre alle Istituzioni impegnate in questa emergenza, Comuni, Regione, Protezione Civile e ai singoli soccorritori interventi di Debriefing psicologico per l’elaborazione dello stress vicario.

Per accedere ai servizi è sufficiente scrivere una mail a: [email protected] , sarà cura dell’Associazione contattare i richiedenti e attraverso mezzi telematici, mail, piattaforme digitali, skype, telefono, sarà effettuata una presa in carico del paziente e della famiglia.