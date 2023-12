Postiglione. Tavolo tecnico tra parlamentari ed imprenditori.

L’onorevole Alessandro Caramiello (M5S), è stato protagonista di una proposta giunta ieri mattina durante il convegno dal titolo “Agricoltura, Turismo e politiche per il Mezzogiorno” che si è tenuto presso il castello normanno di Postiglione, nell’ambito dell’evento enogastronomico “Strettule, i percorsi del gusto postiglionese”.

La proposta ha ad oggetto un tavolo tecnico con i parlamentari e le aziende per scrivere un disegno di legge sull’agricoltura nelle aree interne e lo sviluppo del Mezzogiorno e con l’impegno a candidare la grotta di Sant’Elia a patrimonio Unesco.

L’obiettivo è quello di creare una legge ad hoc che metta insieme agricoltura, turismo e aree interne per rispondere alle esigenze dei borghi e creare occupazione, valorizzando l’agricoltura di eccellenza e rilanciare il Mezzogiorno che troppo spesso è dimenticato.

Presenti all’evento il sindaco di Postiglione, Carmine Cennamo, ed i vari rappresentanti istituzionali e non presenti come, il presidente della Provincia di Salerno, Francesco Alfieri, il presidente di Coldiretti Piana del Sele, Vito Busillo, l’imprenditore e tour operator Angelo Mattia Rocco, il membro del Soccorso Alpino e Speleologico della Regione Campania, Giovanni Maiurano, il referente Archeoclub Italia con il progetto promozione culturale e turistica Strada Regia delle Calabrie, Luca Esposito, l’imprenditore e titolare dell’industria Icab- La Fiammante, Francesco Franzese, il consigliere al turismo della Provincia di Salerno, Pasquale Sorrentino, l’assessore all’agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo.