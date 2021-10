Tentata rapina a San Nicola la strada

Emergono nuovi dettagli sulla rapina che si è consumata questa sera in via Appia a San Nicola La Strada, presso una rivendita di bibite. Uno dei proprietari è rimasto ferito, quasi sicuramente a seguito di una colluttazione avuta con uno dei componenti della banda. I carabinieri, della stazione locale, prontamente intervenuti sul posto, allertati dai passanti, sono riusciti a trarre in arresto uno dei malviventi mentre gli altri si dileguavano a bordo della propria vettura. Per il proprietario si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118.