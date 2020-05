Tentata rapina alle poste in Giugliano

GIUGLIANO IN CAMPANIA – Tentata rapina all’ufficio postale di Giugliano in Campania in provincia di Napoli sita in Via Primo Maggio. I tentativo di rapina è stato messo a segno da una persona armata di coltello che ha ferito alla testa la guardia giurata che poi è riuscita a bloccarla con l’ausilio dei Carabinieri.

La guardia giurata fortunatamente ferita in modo lieve è tutt’ora medicata dal 118 prontamente intervenuta. La persona autore dell’aggressione è in stato di fermo e non si conoscono ancora le generalità.

Vicinanza alla guardia giurata ferita è stata espressa dal Presidente nazionale associazione guardie particolari giurate Giuseppe Alviti che ancora una volta ha sottolineato l importanza e la valenza delle guardie particolari giurate nel comparto sicurezza onde reprimere atti delittuosi chiedendo a viva voce lo status giuridico di agenti di polizia almeno durante l’espletamento del proprio servizio.