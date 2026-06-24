Terapie ABA. La mobilitazione contro i tagli

Comunicato stampa
La sostenibilità del progetto ABA è in forte compromissione a causa di un aumento esponenziale delle autorizzazioni alla presa in carico di pazienti cui non fa seguito un’adeguata programmazione della spesa e un adeguato controllo di gestione centrale.
In maniera direttamente proporzionale all’aumento dei pazienti affetti da autismo, fa seguito una riduzione del budget assegnato con l’assurda pretesa di rivalersi economicamente, in caso di sforamento, sui soggetti erogatori.
Le associazioni di categoria ASPAT, AISIC, i centri di riabilitazione, le cooperative erogatrici del servizio, unitamente alle associazioni di famiglie, si sono prodigate in ogni modo da mesi per ottenere un incontro al fine di trovare soluzioni condivise alla sostenibilità del progetto ma senza esito alcuno.
Pertanto, a seguito del reiterato silenzio istituzionale, le associazioni di famiglia maggiormente rappresentative unitamente a oltre 1000 tra pazienti e operatori, si vedono costrette a manifestare mercoledì 1 luglio presso la ASL CE per ottenere adeguate risposte.