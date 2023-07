TERMINATA   LA XXVI   SETTIMANA BIBLICA NAZIONALE:LETTERA AI GALATI

Si è conclusa la settimana biblica nazionale a cura del Centro di Apostolato Biblico della Diocesi diretto da don Valentino Picazio, con il patrocinio dell’Associazione Biblica Italiana presieduta dal prof. Antonio Pitta e in collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano “SS. Apostoli Pietro e Paolo” di cui è direttore don Guido Cumerlato. Oltre centotrenta iscritti provenienti dalle quindici diocesi della Campania, dalle diocesi di Pavia, Lucca e Torino hanno approfondito il tema della XXVI edizione La Lettera ai Galati che ha avuto come relatori i biblisti Francesco Bianchini docente di Esegesi del Nuovo Testamento presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma e Giuseppe de Virgilio docente di Esegesi del Nuovo testamento presso la Pontificia Università della Santa Croce a Roma. La ventiseiesima edizione è iniziata nella giornata in cui la chiesa ha festeggiato S. Tommaso Apostolo, il vescovo mons. Pietro Lagnese – ha sottolineato – come dal vedere all’ascoltare per credere S. Paolo dirà che la fede viene dall’ascolto e noi in questi giorni abbiamo approfondito l’ascolto della Parola di Dio in modo particolare con questo testo straordinario che è la Lettera ai Galati, che ha grossissime implicanze sia pastorali che ecumeniche. La complessa articolazione argomentativa proposta da Paolo nella Lettera ai Galati – sottolinea don Giuseppe de Virgilio – è il risultato di una lunga e meditata elaborazione spirituale della “novità cristiana”. Il conflitto generatosi nell’ambito delle comunità galate offre all’Apostolo l’opportunità di sintetizzare la peculiarità della fede cristologica e le conseguenze che derivano per i credenti, chiamati a libertà. Il percorso fondamentale che la lettera fa compiere è della figliolanza divina di Cristo – evidenzia don Francesco Bianchini – a quella dei Galati e di tutti i cristiani, senza dover passare da Abramo e dalla Legge, ma soltanto attraverso una fede da vivere come uomini liberi proprio in una dimensione filiale: si tratta di credere nel Figlio, essendo grazie al suo Spirito veri figli del padre. Infine – conclude Bianchini –si deve notare l’importante legame tra giustificazione e figliolanza in Galati, essendo la seconda la conseguenza della prima. Chiesa Libera di Volla per la tavola rotonda – la giustificazione per la fede : con riflessioni sulle posizioni cristiane. Ed ora l’instancabile don Valentino già volge lo sguardo verso la XXVII edizione che si svolgerà dal 1 a 5 luglio 2024 ed avrà come tematica Gesù e i Discepoli con relatori don Giuseppe De Virgilio e Padre Giulio Michelini.