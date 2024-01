Terminate le festività natalizie, sono riprese a pieno ritmo i campionati giovanili con tutte le squadre della Decò Juvecaserta 2021

Al giro di boa del campionato, è rimasta imbattuta ed a punteggio pieno la formazione partecipante al raggruppamento gold dell’under19. Nell’ultima di andata i bianconeri di Ciro dell’Imperio si sono imposti sul campo della Cestistica Ischia per 84-83. Questo il tabellino Donaddio 5, Dell’Erba, Merola 16, Iannotta, Vaccaro 11, Pagano 28, Palmiero, Pisapia 15, Pani, Biccardi 4, Petrella 3, Tartaro 2. In precedenza, la formazione casertana si era aggiudicato il confronto con l’Academy Parete per 77-32 (Donaddio 6, Merola 11, Iannotta 2, Ferraro 2, Vaccaro 4, Pagano 32, Mastroianni 1, Palmiero 3, Pani 1, Biccardi 2, Petrella 5, Tartaro 8) e, sul campo di Telese, quello con la Città dei ragazzi per 96-34 (Donaddio 19, Merola 15, Iannotta 4, Vaccaro, Pagano 16, Mastroianni 1, Palmiero, Pani 1, Biccardi 8, Petrella 14, Tartaro 18). Prossimo impegno il derby con il Kioko Caserta in programma martedì prossimo.

Una vittoria ed una sconfitta, invece, per la formazione della Juvecaserta Koinè di S. Nicola la Strada che è stata superata a Pozzuoli dalla locale Silcamitalia per 61-55, mentre in casa si è imposta sul Tam Tam Castelvolturno per 59 – 54. Prima di ritorno lunedì al PalaIlario con il Napoli Basket Academy.

Nel campionato under17 gold passo falso interno per il quintetto di coach Liguori superato dal Parete per 54-63. Questo il tabellino dei bianconeri: Liguoro, Dell’Erba 25, Liguori 2, Coppola, Pastore 7, Krajewski 4, Sassone 3, Celiento 4, Lizzi, Pietroluongo 7, Tescione 2. La formazione casertana ospiterà domenica 21 il quintetto del Città dei ragazzi di Telese.

Nel raggruppamento silver il quintetto di coach Mezzullo si è imposto a Capua sul locale quintetto della Fulgor con il punteggio di 59-36 (Silenziario 4, Rivetti 17, Lombardi 1, Di Petrillo 3, Pagano, Serino, Nastro, Natale 2, Merola 22, Capasso, Mennella 6, De Tommasi), mentre è uscito sconfitto dalla sfida sul campo dello Step Back Caiazzo (78 – 44). Questo il tabellino: Silenziario, Rivetti 14, Lombardi 10, De Lucia 6, Russo 3, Di Petrillo 2, Pagano, Natale 1, Merola 2, Capasso, Mennella 4, De Tommasi 2. Prossimo turno domenica mattina con il Caudium Airola al palasport di Casagiove.

Nel campionato under15 successo del quintetto di coach Piantadosi al palaIlario sul S.Nicola per 68-43 (Burk 3, Caiazzo, Iodice 2, Luise 8, Natale, Pani 24, Pietroluongo 7, Raffaele 2, Romitelli 2, Zona, Antonelli 20, Pirone); vittoriosa anche l’under14 silver che si è imposto sul campo dello Step Back Caiazzo con il punteggio di 65-44. L’under15 tornerà in campo venerdì 19 per ospitare il Tam tam Castelvolturno.

Successo a Caiazzo per la formazione under14 con il punteggio di 65-44. Alla vittoria della Decò hanno contribuito Magliulo 2, Romitelli 13, Canzano 3, Zagaria 2, Galbiati, Fusco 12, Simone, Tescione 4, D’Addio, Luise 14, Vitale 3, Miraglia 12. I giovani bianconeri ora torneranno in campo il prossimo 26 gennaio per affrontare il Lusciano.

Una sconfitta interna per la formazione under13 gold con il Portici per 44-63 (Liguoro 4, Iodice 3, Minichino 5, Genovese 2, Anniciello 4, Paolino, Tescione 5, Meccariello, Zampella 7, Tagliafierro 5, Parente, Canzano 9) ed una vittoria con il Pick and roll Pozzuoli per 60-47 (Zampella 7, Tagliaferro 14, Liguoro, Canzano 2, Minichino 4, Genovese, Maddaloni, Iodice, Paolino, Tescione, Meccariello 8, Antonelli 20). Nel prossimo turno la Decò under13 gold sarà ospite domenica 21 della Cestistica Ischia.

Nel campionato under13 propaganda la formazione allenata da Mario Vitalone si è imposta in trasferta sulla Drengot Aversa per 61-57 (Della contrada 6, Rienzo, Orsomando 5, Napoletano 6, Corsetto 26, Cardi 10, Imparato 8, Perica) e nella prossima gara ospiterà il 24 gennaio prossimo l’Albanova di Casal di Principe,

Iniziato, infine, il campionato esordienti con i piccolissimi atleti bianconeri guidati da Barbara Santoro che si sono aggiudicati il confronto con l’Albanova per 91-8. Questo il tabellino della Decò: Silenziario 4, Keller 10, Fumante 2, Maddaloni 18, Cafarelli 14, Fiorillo 6, Imparato 2, Delcogliano, Vitelli 14, Johnson 16, Cardi 3, Pirone 2. Turno di riposo, il prossimo, per la Decò che tornerò in campo il 31 gennaio per affrontare in trasferta la Termotecnica casertana.