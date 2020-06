Terrore al Pinto! SALTA LA CONFERENZA STAMPA PER UN VIOLENTO AGGUATO.FERITI ALCUNI CRONISTI

Caserta. Clamoroso al ” Pinto ” di Caserta! La tanto attesa conferenza stampa convocata per oggi sabato 6 giugno 2020 dal Presidente D’Agostino per la presentazione del nuovo direttore generale della Casertana Vincenzo Todaro e’ saltata per l’irruzione improvvisa di un uomo che accompagnato da altre quattro persone ha creato panico e sconcerto.

L’uomo, che indossava una tuta anticontagio, e’ piombato nella stanza della conferenza stampa intorno alle ore 18.10. spruzzando un estintore verso i presenti. Subito dopo l’aggressore ha iniziato a lanciare l’estintore e le sedie contro tutti i giornalisti presenti alcuni dei quali sono rimasti feriti.

Tutto questo e’ accaduto alla presenza del Presidente D’ Agostino, accompagnato per l’occasione dalla moglie , e dei Dirigenti della squadra.

I quattro sono scappati in fretta e furia dalla sala stampa. Sul posto sono arrivate anche le Forze dell’Ordine per le indagini del caso.Al momento sono in corso le ricerche per acciuffarli.

La conferenza stampa e e’ stata sospesa.

Un gesto davvero vergognoso in un giorno che doveva essere di presentazione per la nuova stagione.

Ancora non si capisce se questo gesto sia rivolto alla società oppure alla stampa.

Già nei mesi scorsi, durante la pandemia, all’esterno dello stadio era comparso uno striscione contro la stampa. Per fortuna tutti quanti i presenti stanno bene.

Si spera fortemente che queste persone siano trovate, perché tale gesto che non può essere tollerato nella societa’ civile e nello sport.