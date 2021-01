Teverola, alunno positivo al covid, chiusura della scuola

Teverola – Una scuola della provincia di Caserta, ossia il plesso scolastico di via Campanello, l’istituto comprensivo “Ungaretti” di Teverola è stato chiuso in quanto uno degli alunni che frequentano edificio è risultato positivo al Covid-19.

La chiusura dell’ Istituto scolastico è stata disposta a seguito di un provvedimento di chiusura, un’ordinanza da parte del sindaco Tommaso Barbato. Dalla giornata del 29 gennaio, l’edificio scolastico per consentire la sanificazione e la pulizia straordinaria dei locali osserverà qualche giorno chiusura. Le lezioni in presenza riprenderanno regolarmente lunedì 1 febbraio.

Sull’emissione del provvedimento il sindaco ha anche rilasciato questa dichiarazione “Cari concittadini, mi duole comunicarvi che ho appreso della positività di un alunno della scuola elementare del nostro istituto Ungaretti. Per questo motivo, la scuola primaria di via Campanello resterà chiusa il giorno 29 gennaio per procedere alla sanificazione e al tracciamento dei contatti. Vi esorto a rispettare ancora, adesso più che mai, le norme di sicurezza anti Covid. Cerchiamo di essere più responsabili per salvaguardare la nostra salute e quella degli altri”.