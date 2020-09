Teverola, approvate le tariffe in vista del bilancio

Teverola– Si è da poco concluso il Consiglio comunale, con all’ordine del giorno l’approvazione delle tariffe. Non è stata aumentata alcun aliquota per TARI, IMU e IPERF al fine di limitare i disagi già causati dal Covid-19 ed è stata prevista la possibilità di rateizzare la tassa sui rifiuti secondo il seguente calendario

-prima rata 15/10/2020;

-seconda rata 15/12/2020;

-terza rata 15/02/2021.

Sono state previste, inoltre,agevolazioni per i commercianti e gli esercenti che hanno subito gli effetti negativi del diffondersi dell’epidemia (come la chiusura)

Approvato, infine, anche il Piano per la valorizzazione degli immobili che non sono utilizzati dall’Ente (ci sono due appartamenti in via Colella da vendere e dei locali commerciali in zona PIP da fittare)

Lunedì 5 ottobre alle 18 si terrà il Consiglio comunale con all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio di previsione