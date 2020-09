Teverola/Carinaro: Principio d’incendio subito domato in via Casignano

Carinaro– Nei pressi di via Casignano della sterpaglia è andata a fuoco, diffondendo in cattivo odore tra Teverola e Carinaro. Rapidissimo l’intervento dei vigili del fuoco, allertati prontamente dall’assessore all’ambiente Serena Marino che, raggiunta telefonicamente, ha dichiarato:

”Da casa mia ho sentito puzza di bruciato e ho visto pezzetti di non so cosa volare nell’aria. Ho subito chiamato il vigile urbano in servizio che si è prontamente recato sul posto e ha contattato a sua volta i vigili del fuoco. Sono venuti subito e hanno spento l’incendio. Si trattava di sterpaglie, cosa confermata anche dal colore del fumo che era bianco”

LE FOTO