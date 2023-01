Teverola Città viva propone un questionario ai teverolesi

L’associazione culturale ̀ di Teverola propone ai teverolesi un questionario per riuscire a delineare su quali fronti o obiettivi dovranno dirigersi gli sforzi degli associati per migliorare la città

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBMlqgnamkTVShYsMXl44Ierq97cxGgQzTGvwEJlPr3Z_4lQ/viewform

“L’Associazione Città Viva intende avviare il progetto “verso una Città Viva” che consiste nella pubblicazione periodica di una serie di questionari e sondaggi che i cittadini teverolesi, in forma anonima, possono effettuare. ̀

, attraverso l’interrogazione di un campione,

quanto più possibile completa, veritiera ed esaustiva

.

Infatti, in una società sempre più “social”, la tecnologia ed internet, possono incrementare una partecipazione diretta, nel senso più nobile del termine, dei cittadini che nel totale anonimato possono esprimersi su disparati temi, contribuendo a formare un tessuto sociale più informato, meno lontano dal governo cittadino e meno disaffezionato alle istituzioni politiche.

Anche per il futuro, infatti, riteniamo che tale progetto possa servire alle Istituzioni e agli enti locali perché tali forme di consultazione, già sperimentate in molti comuni italiani, risultano funzionali ed efficaci: il cittadino è chiamato ad esprimersi su numerose tematiche e non soltanto in vista degli appuntamenti elettorali.

Dunque, sulla base di queste premesse, il Presidente dell’Associazione Città Viva, Ciro Iavazzo, e i soci tutti, annunciano il lancio di questo nuovo progetto.

Questo primo ‘appuntamento’ sarà conoscitivo, veloce, anonimo e gratuito (come quelli futuri) che ci consentirà, da un lato, di programmare le attività associative in maniera più conforme alle tendenze del territorio, alle sue esigenze e ai suoi bisogni e di lavorare con spirito critico ma propositivo verso e con le Istituzioni locali”