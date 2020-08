Teverola, Istituto Comprensivo Ungaretti/Arrivati 200 banchi: il commento della DS Adele Caputo

Teverola– Presso l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Ungaretti“ sono già arrivati i primi banchi monoposto, acquistati tempestivamente dalla scuola con i fondi del Decreto Rilancio”



Il post sulla pagina Facebook dell’Istituto

“Oggi #200 banchi sono stati consegnati all’Istituto Ungaretti. Sono stati acquistati dalla #scuola con i fondi del decreto #Rilancio erogati dal ministero dell’Istruzione, sulla base di alcuni criteri. Altri banchi arriveranno con il bando del governo del Commissario Arcuri. Avremmo bisogno di altri spazi, dobbiamo fare alcuni lavori di adeguamento, utilizzeremo l’aula magna ed alcuni laboratori. Sono soddisfatta di aver compiuto questo piccolo passo in avanti, oggi cominciamo a raccogliere i frutti di mesi di lavoro e ad intravedere un po’ di luce sull’avvio dell’anno scolastico. Adele Caputo“

Le foto

Abbiamo raggiunto telefonicamente la DS dell’Istituto Comprensivo “G.Ungaretti” di Teverola Adele Caputo, per chiederle un commento sull’avvio del nuovo anno scolastico

“Le scuole si stanno organizzando per la ripresa di settembre in presenza. Sappiamo bene che l’inizio dell’anno sarà diverso rispetto al passato. Stiamo lavorando senza sosta per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico.

La Sicurezza è la nostra priorità.

La nostra scuola ha avviato una serie di #azioni propedeutiche alla ripresa:

• si è dato avvio alle pulizie approfondite e alla sanificazione dei locali di tutti i plessi e della palestra da parte dei collaboratori scolastici;

• sono stati programmati gli interventi di manutenzione ordinaria a carico dell’Ente

• si è proceduto alla ridefinizione della capacità massima delle aule e degli altri locali (laboratori e locali più piccoli) in rapporto ai parametri definiti nel Protocollo di Sicurezza; i layout delle aule destinate alla didattica sono stati rivisti con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;

La necessità del distanziamento fisico tra gli alunni comporta un nuovo assetto.

Dovremo essere tutti pronti al cambiamento, alla flessibilità, al lavoro di squadra, al superamento degli stereotipi.

Intanto, continueremo a lavorare per l’efficace ripresa della scuola in sicurezza”