Teverola/Un decesso per Covid-19

Teverola– Il sindaco Tommaso Barbato in un lungo post pubblicato sulla pagina Facebook di “Futura per Teverola” ha aggiornato i cittadini sulla situazione epidemiologica. Sì registrano due nuovi casi di positività al Covid-19 e un decesso.

”con profondo dolore, sto qui a comunicarvi che, in data odierna, si è spento un signore, positivo al Covid-19”

IL MESSAGGIO INTEGRALE

“Cari concittadini,

in queste ore di numerosissime cose da fare, dopo aver provveduto a fare un sopralluogo per la città per verificare i danni causati da questo forte vento, voglio aggiornarvi rispetto alla situazione COVID-19.

Purtroppo, considerata sicuramente la enorme mole di lavoro dell’ASL, non sempre ci arrivano con tempestività le comunicazioni dei positivi o dei guariti. Men che meno, purtroppo, dei defunti.

Di fatto, dopo aver ricevuto la comunicazione di nuovi due positivi e dopo aver provveduto a fare le ordinanze e notificarle agli interessati, assicuratomi sul loro stato di salute, dobbiamo – ogni volta – ricostruire le dinamiche. Nel rispetto della salute dei cittadini.

Ciononostante, con profondo dolore, sto qui a comunicarvi che, in data odierna, si è spento un signore, positivo al Covid-19.

Non posso proferire altre parole.

Sono profondamente addolorato e abbraccio virtualmente la famiglia del defunto, a nome dell’intera comunità, esprimendo cordoglio e vicinanza.

Il Sindaco

Tommaso Barbato“