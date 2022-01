Thiago Motta show con le grandi anche il Milan si arrende allo Spezia. Tutto facile per il Napoli a Bologna

Nella giornata di ieri sono andate di scena le ultime tre sfide della ventiduesima giornata del campionato di serie a. La notizia del giorno è la sconfitta del Milan in casa contro lo Spezia, una sconfitta beffarda anche per il clamoroso errore arbitrale. Il Napoli compie invece la giornata perfetta, in una sola giornata infatti gli azzurri sono riusciti a recuperare punti sia su Inter che sul Milan, allungando poi il suo vantaggio sull’Atalanta. Tutto facile per la Fiorentina spinta da una super giornata per Biraghi autore di due reti entrambe su punizione

Risultati: Sampdoria-Torino 1-2, Salernitana-Lazio 0-3, Juventus-Udinese 2-0, Sassuolo-Verona 2-4, Venezia-Empoli 1-1, Roma-Cagliari 1-0, Atalanta-Inter 0-0, Bologna-Napoli 0-2, Milan-Spezia 1-2, Fiorentina-Genova 6-0

Classifica: